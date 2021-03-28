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Наши услуги
Интернет для Бизнеса
Интернет для Бизнеса

Стабильный интернет по оптике до 10 гб/с и радиоканалу

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IP Телефония
IP Телефония

Телефонная связь через Интернет по IP-протоколу

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Видеонаблюдение
Видеонаблюдение

Комплексные решения. Онлайн просмотр с ПК или смартфона.

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Монтаж ВОЛС
Монтаж ВОЛС

Строительство и монтаж волоконно-оптических линий связи

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Монтаж СКС
Монтаж СКС

Монтаж структурированных кабельных сетей (СКС)

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Тарифы и пакеты
Тарифы и пакеты

Удобные пакеты и тарифы

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О компании

Наша компания 2BTelecom на рынке более 5-ти лет. За это время нашей работы мы набрали большой опыт с клиентами в сегменте B2B.

Предлагая нашим клиентам и партнерам — лучшие из возможных решений в IT — сфере, мы сами развиваемся настолько стремительно, насколько и наши талантливые клиенты.

Основная задача нашей компании обеспечить высокоскоростным Интернетом весь Казахстан. Интересом нашей компании является всестороннее содействие бизнесу в вопросах максимизации прибыли, благодаря внедрению передовых телекоммуникационных решений по всему Казахcтану.

Помимо этого, нашей задачей является и сделать его доступным по ценам для малого и среднего бизнеса.

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Подключаем по всему Казахстану
карта казахстана

Компания 2BTelecom предоставляет качественный интернет в Алматы уже более 5 лет. За такой срок мы получили значительный опыт с нашими клиентами. Мы предлагаем лучшие решения в сфере ИТ. Стоит заметить, что мы развиваемся так же быстро, как и наши уважаемые клиенты. Главной нашей задачей является обеспечение качественной сетью Интернет во всей Республике Казахстан. В целях компании состоит помощь бизнесу по вопросам увеличения финансового положения, это все обусловлено инновационными решениями телекоммуникации во всей стране.

Компания 2BTelecom предоставляет качественный интернет в Алматы уже более 5 лет. За такой срок мы получили значительный опыт с нашими клиентами. Мы предлагаем лучшие решения в сфере ИТ. Стоит заметить, что мы развиваемся так же быстро, как и наши уважаемые клиенты. Главной нашей задачей является обеспечение качественной сетью Интернет во всей Республике Казахстан. В целях компании состоит помощь бизнесу по вопросам увеличения финансового положения, это все обусловлено инновационными решениями телекоммуникации во всей стране.

Наши преимущества
Симметричный канал Симметричный канал–способность передавать данные до 10 Гб/с.Качественная стабильная сеть Интернет – ее скорость в передаче данных составляет до 10 Гбит/с.
поддержка клиентов Надежная поддержка клиентов – наша служба поддержки готова помочь 24/7
Специалисты в области ИТ Специалисты в области ИТ – в нашей компании есть квалифицированные ИТ-специалисты. Кроме того, мы располагаем штатом специализированных ремонтных бригад
система тарифов Лояльная система тарифов – всегда сможем найти персональный подход к каждому клиенту. Подберем как гибкие, так и экономичные тарифные планы для бизнеса.
Наши клиенты
arbuz
glovo
legrand
dizzy
cat
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