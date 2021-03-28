Стабильный интернет по оптике до 10 гб/с и радиоканалу
Телефонная связь через Интернет по IP-протоколу
Комплексные решения. Онлайн просмотр с ПК или смартфона.
Строительство и монтаж волоконно-оптических линий связи
Монтаж структурированных кабельных сетей (СКС)
Удобные пакеты и тарифы
Наша компания 2BTelecom на рынке более 5-ти лет. За это время нашей работы мы набрали большой опыт с клиентами в сегменте B2B.
Предлагая нашим клиентам и партнерам — лучшие из возможных решений в IT — сфере, мы сами развиваемся настолько стремительно, насколько и наши талантливые клиенты.
Основная задача нашей компании обеспечить высокоскоростным Интернетом весь Казахстан. Интересом нашей компании является всестороннее содействие бизнесу в вопросах максимизации прибыли, благодаря внедрению передовых телекоммуникационных решений по всему Казахcтану.
Помимо этого, нашей задачей является и сделать его доступным по ценам для малого и среднего бизнеса.
Компания 2BTelecom предоставляет качественный интернет в Алматы уже более 5 лет. За такой срок мы получили значительный опыт с нашими клиентами. Мы предлагаем лучшие решения в сфере ИТ. Стоит заметить, что мы развиваемся так же быстро, как и наши уважаемые клиенты. Главной нашей задачей является обеспечение качественной сетью Интернет во всей Республике Казахстан. В целях компании состоит помощь бизнесу по вопросам увеличения финансового положения, это все обусловлено инновационными решениями телекоммуникации во всей стране.
Компания 2BTelecom предоставляет качественный интернет в Алматы уже более 5 лет. За такой срок мы получили значительный опыт с нашими клиентами. Мы предлагаем лучшие решения в сфере ИТ. Стоит заметить, что мы развиваемся так же быстро, как и наши уважаемые клиенты. Главной нашей задачей является обеспечение качественной сетью Интернет во всей Республике Казахстан. В целях компании состоит помощь бизнесу по вопросам увеличения финансового положения, это все обусловлено инновационными решениями телекоммуникации во всей стране.